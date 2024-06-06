İlkay Gündoğan krizine başbakan müdahale etti

Kaynak: Haber Merkezi
İlkay Gündoğan krizine başbakan müdahale etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türk kökenli İlkay Gündoğan'ın kaptanlığını yaptığı Alman Milli Takımı'ndaki tartışmalar için "Hepsi bizim çocuklarımız" yorumunu yaptı.

Almanya’da, Westdeutscher Rundfunk (WDR) televizyonunun “Sport Inside” programında yayımlanan bir anket, ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi. Ankette, katılımcıların beşte birinin Almanya A Milli Futbol Takımı’nda daha fazla “beyaz oyuncu” görmeyi tercih ettikleri ortaya çıktı. Ayrıca, yüzde 17’lik bir kesim milli takım kaptanı İlkay Gündoğan’ın Türkiye kökenli olmasını “üzücü” bulduğunu ifade etti.

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Teknik direktör Julian Nagelsmann, anketin kamu televizyonunda yer almasına tepki gösterdi: “Böyle bir sorunun sorulması bile delilik. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ediyoruz ve umarım bir daha böyle anlamsız anketlerle karşılaşmayız.

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Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich, ankete sert bir dille karşılık vererek, bu tür yaklaşımların açıkça ırkçılık olduğunu belirtti. Takım kaptanı Gündoğan ise, günümüzde hala bu tür anketlerin yapılmasının ve önemsenmesinin üzücü olduğunu dile getirdi.

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Son olarak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da konuya dahil oldu. Berlin’deki Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, Almanya’nın göçmen kökenli 20 milyon vatandaşına işaret eden Scholz, “Onlar bizim komşularımız, iş arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız ve dostlarımız. Almanya A Milli Futbol Takımı’nın bu çeşitliliği yansıtması bizim için gurur verici. Onlar bizim çocuklarımız ve hepsi Alman.” ifadelerini kullandı.

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