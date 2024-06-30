İlkay Gündoğan sonunda patladı

Alman forması ile EURO 2024’te çeyrek finale kalmayı başaran İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

Barcelona ile olaylı bir ilişkisi bulunan Gündoğan sonunda dayanamayarak takımını eleştirdi.

"KAOTİK BİR DURUM OLDU"

Manchester City kariyerine göre Barcelona’nın daha zor olduğunu söyleyen Gündoğan, “Barcelona'da bana ihtiyaç duydukları her yerde oynadım, bu yüzden pek çok pozisyon değişikliğiyle birlikte biraz kaotik bir durum oldu" dedi.

"SÜREKLİ UYUM SAĞLAMAK ZORUNDA KALDIM"

Barcelona’da rahat hissetmediğini söyleyen Gündoğan, "Sürekli uyum sağlamak zorunda kaldım. Bazen iyi oynamak aynı zamanda hangi pozisyonda oynadığınızı, etrafınızda kimin oynadığını bilmek ve bu konuda rahat olmak anlamına da gelir. Milli takımda takım arkadaşlarımla birlikte sahada ve pozisyonumda kendimi çok rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.