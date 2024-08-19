İlkay Gündoğan veda etti

Barcelona'daki geleceği henüz netleşmeyen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İlkay Gündoğan flaş bir karar aldı. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından kaptanı olduğu Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Türk asıllı Alman futbolcunun aldığı bu karar Almanya cephesinde büyük yankı uyandırdı. İlkay Gündoğan'ın emeklilik kararında, EURO 2024 öncesi yaşananlar olduğu öğrenildi.

Turnuva başlamadan önce Almanya'da kamu yayıncısı ARD, Almanlar'ın beşte birinin milli takımda daha fazla beyaz oyuncu istediğini ortaya koyan bir anket yayınlamıştı. Anket ülkede ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

Bu ırkçı anketin İlkay Gündoğan'ın, Alman Milli Takımı'nı bırakmasında etkili olduğu belirtildi.

İlkay Gündoğan'ın sosyal medyadan yaptığı veda açıklaması şöyle:

"Sevgili Alman futbolseverler,

Birkaç hafta düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırma zamanının geldiğine karar verdim.

Ülkem için 82 kez milli formayı giymiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 2011 yılında milli takımda ilk kez forma giydiğimde bu sayıyı hayal bile edemezdim.

En önemli anım kesinlikle geçen yaz evimizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım kaptanlığı yapmaktı! Onca yıldan sonra nihayet ulusumuzu tekrar gururlandırmayı başardık - bunda bir rol oynayabildiğim için çok mutluyum.

Ancak turnuvadan önce bile hem vücudumda hem de kafamda bir yorgunluk hissettim ve bu da beni düşünmeye itti. Kulüp ve ulusal düzeydeki maçlar hiç azalmıyor.

Kesinlikle bu milli takımın bir hayranı olmaya devam edeceğim ve hep birlikte yükseliş trendini sürdürebileceğimizi umuyorum - ve o zaman 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğun en yakın adayları arasında olmamamız için hiçbir neden yok. Harika bir koçumuz, gerçekten güçlü bir takımımız ve harika bir takım ruhumuz var.

Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, personele, antrenörlere ve oyunculara teşekkür ederim.

Bu bizim için bir onurdu!

Teşekkürler Almanya!"