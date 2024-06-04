İlkay Gündoğan'ın isyanı

Almanya futboldaki "ırkçılık" skandalı ile çalkalanıyor. Devlet televizyonu WDR'de yayınlanan Sports Inside programında bir anket açıldı.

Ankete katılan her 5 kişiden 1'i, Almanya A Milli Futbol Takımı'nda daha fazla 'beyaz oyuncu' görmek istediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 17'si de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın, Türk kökenli olmasını 'üzücü' buldu.

İlkay Gündoğan konu ile ilgili ilk kez konuştu. Tecrübeli futbolcu, "ırkçı" ankete tepki gösterirken, bu tür anketlerin yapılmasının ve onlara değer verilmesinin üzücü olduğunu söyledi. İlkay Gündoğan, "Yani, son birkaç aydaki, hatta belki de son yıllardaki siyasi gelişmelere baktığınızda bu (anket) beni hiç şaşırtmadı. Muhtemelen bu durum gelecekte de böyle olacak. Ancak değişmesini ümit ediyorum. Yine de bu dönemde halen bu tür anketler yapıyor ve bunlara bu kadar çok önem veriyor olmamız üzücü." dedi.

Irkçı ankete, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere diğer futbolcular tepki göstermişti.

Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum" yorumunu yaparken, Joshua Kimmich de şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu, takım içinde konu bile olmadı. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir. Anketteki soru gereksiz ve saçma."