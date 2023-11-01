İlkay Gündoğan'ın sözleri Barcelona'da kriz çıkardı

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Real Madrid yenilgisine sinirlenen İlkay Gündoğan’ın kamuoyuna söylediği sözler kulüpte kriz çıkardı.

"ÖFKE GÖRMEK İSTERDİM"

İlkay Gündoğan, maç sonrası "Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım, oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim. Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkının açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de 'Takımın böyle şeylere izin vermemesi' gibi bir sorumluluğum var. Dirence ihtiyacımız var." dedi.

KULÜP İKİYE BÖLÜNDÜ

Barcelona soyunma odasında İlkay'ın sözleri şok etkisi yaratırken Teknik Direktörü Xavi, İlkay'ın sözlerine destek verdi. Ancak yönetim kademesi ve bazı oyuncular, bu eleştirilerin kamuoyu önünde yapılmasına öfkelendi.