İlker Aksum hayatındaki en büyük pişmanlığını ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu İlker Aksum, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci’nin konuğu oldu. Aksum programda geçtiğimiz haziran sonu nikâh masasına oturduğu Dilay Ekmekçioğlu ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı.

52 yaşındaki oyuncu, sözlerine; "Gerçekten çok kötü depresyondayken, menajerim Duygu 'Seni birisiyle tanıştıracağım, adı Dilay; nefes koçu' dedi" diyerek başladı.

"Ben de böyle şeylere inanmam tabi; evren, gel bana, nefes koçluğu, öfff yani" şeklinde konuşan ünlü isim, şöyle devam etti:

"Gerçekten eşim beni nefes terapisiyle çok çok başka yere götürdü, menajerim de çöpçatanım oldu ve evlendik. Dilay anında seni etkiliyor, 'Star Wars'da olur ya, acayip enerjisi var."

İlker Aksum, ilk kez bir itirafta da bulundu ve "Baba olmak istiyorum. Çok pişmanım, 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım" dedi.