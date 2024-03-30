İlker Başbuğ'da topa girdi. Ali Koç'la ilgili flaş açıklama

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İlker Başbuğ'da topa girdi. Ali Koç'la ilgili flaş açıklama
Ligden çekilme tartışmaları ile meşgul olan Fenerbahçe'de İlker Başbuğ'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda konuşan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Ali Koç’a desteğini açıkladı.

İşte İlker Başbuğ’un sözleri:

"BUGÜN BİZ HAKLI ÇIKTIK"

"3 Temmuz 2011! Fenerbahçe Kulübü, Fetö kumpasıyla karşı karşıya kaldı ve bu süreç uzun sürdü. Sonuçlarını bugünlerde alıyoruz. Fenerbahçe'ye yapılan kumpastan sonra bir yığın kumpaslar yaşadık. O günleri yaşayan biri olarak bu kumpaslar sürecinde ayakta tek bir kurum kaldı o da Fenerbahçe Spor Kulübü. Taraftarıyla, kulüp başkanıyla dimdik ayakta kaldı ve mücadele etti. O zaman mücadeleye inanmayan vardı ama bugün biz haklı çıktık. Son Trabzonspor maçıyla bardak taştı. Nasıl Fetö kumpasından Fenerbahçeliler başarılı bir sınav verdiyse şimdi bizi ikinci sınav bekliyor”

"HEPİMİZ ARKANDAYIZ"

"Fenerbahçe Spor Kulübü, bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacak. Bundan şüphem yok. Ama mutlaka bir şeyler yapılmalı. Bu saatten sonra sessiz kalınamaz. Birinci çağrım, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri, hepiniz 2 Nisan'da belirtilen saatte stadyumda olunuz. İkinci çağrım ise şu; kulüp üyeleri olarak o gün kayıtsız şartsız Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kuruluna karar alma yetkisi veriniz. Yönetim kurulumuz kesinlikle aklı kullanarak, özellikle TFF'den neler istediğini ve neler istemediğini teker teker tespit etmeli. Hepimiz arkanızdayız! Ne karar alırsanız yanınızdayız bundan en ufak şüpheniz olmasın”

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