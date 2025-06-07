İlker Başbuğ’dan CHP'li tutuklu başkana tam destek! “Ben tanığım” diyerek açıkladı…

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İBB’ye yapılan 5. dalga operasyonda tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün için tam destek mesajında bulundu. Başbuğ, Akgün’ü 35 yıldır tanıdığını söylerken, “Sayın Hasan Akgün’ün hep vatanseverliğine ve Cumhuriyet'e olan sevdasına şahit oldum” dedi.

AKGÜN’E BAŞBUĞ’DAN TAM DESTEK

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, itirafçıların ifadeleri üzerine yapılan İBB’ye 5. dalga operasyonunda gözaltına alınıp, ardından tutuklanmıştı. Hasan Akgün’e 35 yıllık dostu Erdoğan ile de çalışmış olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan geldi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı’nı Hadımköy’deki tugay komutanlığım günlerinden beri tanırım. Bugüne kadar geçen 35 yılda Sayın Hasan Akgün’ün hep vatanseverliğine ve Cumhuriyete olan sevdasına şahit oldum. Kardeşliğin, dostluğun, yardımlaşmanın önemini bize hatırlatan Kurban… — İlker Başbuğ (@ilkerbasbugcom) June 6, 2025

"CUMHURİYET’E OLAN SEVDASINA ŞAHİDİM”

İlker Başbuğ, paylaşımında şunları söyledi:

“Büyükçekmece Belediye Başkanı’nı Hadımköy’deki tugay komutanlığım günlerinden beri tanırım. Bugüne kadar geçen 35 yılda Sayın Hasan Akgün’ün hep vatanseverliğine ve Cumhuriyet'e olan sevdasına şahit oldum.”

Başbuğ, paylaşımını Kurban Bayramı mesajıyla bitirdi.