İlker Püren "Sahada yürekleriyle mücadele ettiler"

Kaynak: İHA
İlker Püren "Sahada yürekleriyle mücadele ettiler"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, Şanlıurfaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Püren, "Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Sahada mücadele eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tabii ki biz ne kadar çalışma yaparsak yapalım oyuncuların yaptığı iş, oyuna katma değer katmaları bizim için daha önemli. Bugün o değeri sahaya kattılar. Sahada yürekleriyle mücadele ettiler ve buradan galip ayrılıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah devamı da gelir" diye konuştu.

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