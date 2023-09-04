İlkin Aydın'dan TRT muhabirine bomba uyarı: Ben siyasi şeyler söylüyorum

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncularından İlkin Aydın, şampiyonluk sonrası kutlama yaparken kendisini röportaja çağıran TRT muhabirine "Ben siyasi şeyler söylüyorum" uyarısında bulundu.

İlkin Aydın'dan TRT muhabirine bomba uyarı: Ben siyasi şeyler söylüyorum

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Kutlamalar sırasında takımın başarılı oyuncuları arasında yer alan İlkin Aydın, kendisini röportaja çağıran TRT muhabirine "Ben siyasi şeyler söylüyorum" diyerek uyarıda bulundu.

Başarılı oyuncunun sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

İlkin Aydın TRT röportajını "Hür doğdum, hür yaşarım" sözleriyle noktaladı.

Başta Ebrar Karakurt gibi isimler olmak üzere troller tarafından hedef gösterilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3'üncü kez oynadığı CEV Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Aydın, daha önce de FIVB Milletler Ligi final maçında Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından kendisine yöneltilen “Şampiyonluğu kime armağan etmek istiyorsunuz?” sorusuna, “Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun” yanıtını vermişti.

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