İlkokul sorusunda yarışmacı joker hakkını kullandı. Stüdyoda herkes birbirinin suratına baktı

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İlkokul sorusunda yarışmacı joker hakkını kullandı. Stüdyoda herkes birbirinin suratına baktı
Üniversite mezunu İrem Molluhasanoğlu adlı yarışmacı, ATV’nin popüler yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"de dün akşam zor anlar yaşadı. Yarışmacı, ilkokulda öğretilen sesli ve sessiz harflerle ilgili soruda joker hakkını kullandı.

ATV’nin her hafta Pazar günü yayınlanan yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmada başarılı yarışmacılar da boy gösterdi.

Yarışmaya katılan üniversite mezunu İrem Molluhasanoğlu ise ilk baraj sorusunda ilkokulda öğretilen sesli ve sessiz harflerle ilgili soru geldi.

Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya “Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say’ diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?” şorusunu yöneltti.

Yarışmacı, bu soruda heyecanının kurbanı olmamak için joker hakkını kullanmak istedi. Seyirci jokerini seçen yarışmacı, seyircilerin yüzde 95’inin ‘B’ şıkkını işaretlediğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yarışmacı, 30 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.

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