Kim Milyoner Olmak İster'de aylar sonra bir ilk. Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemedi

Kaynak: Haber Merkezi
Kim Milyoner Olmak İster'de aylar sonra bir ilk. Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemedi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Berk isimli yarışmacı, 1 milyon TL'lik soruyu bilerek, 5 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. O anlarda stüdyoda büyük heyecan yaşanırken, yarışmada 5 milyonluk soru gelecek hafta belli olacak.

Türkiye’nin en sevilen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışma heyecanı devam ediyor. Yarışmada aylar sonra bir ilk yaşandı.

Berk Göktaş isimli yarışmacı 1 milyon TL'lik soruyu doğru cevaplayarak 5 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. O anlarda sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun bile heyecanlandığı görülürken, televizyon başındaki izleyiciler de nefeslerini tuttu.

1 Milyon TL’lik soruda Göktaş’a,”23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" diye soruldu.

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“YAŞADIKLARIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GEÇTİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN”

Göktaş kendisine sorulan soruya, "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını vererek, önümüzdeki hafta 5 milyon TL'lik büyük ödülle karşımıza çıkmaya hak kazandı.

Göktaş, “Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

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İMİRZALIOĞLU: TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Berk Göktaş'ı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu ise, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" ifadelerini kullandı.

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