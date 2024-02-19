Kim Milyoner Olmak İster'de doktor bu soruyu bilemedi. Suç ve Ceza doğru cevap Çünkü Rus romanı

ATV’de çokça seyredilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sorularıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Kenan İmizarlioğlu’nun sunduğu programda zaman zaman ilginç anlar yaşanabiliyor.
Programa katılan bir doktor yarışmacının bilemediği soru gündem oldu.
Soru şuydu:
Hangi klasik romanın Türkçe çevirisinin kapağı üzerinde "Fransızca aslından çeviren" şeklinde bir ifade yer almaz?
A: Vadideki Zambak
C: Sefiller
B: Madame Bovary
D: Suç ve Ceza
Doğru cevap Suç ve ceza. Ancak doktor soruyu bilemedi.
Doktorun bu soruyu bilememesi ise sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada art arda yorumlar yapıldı.
DÜN DE BİR YARIŞMACI İLK SORUSU İÇİN JOKER KULLANDI
Üniversite mezunu İrem Molluhasanoğlu adlı yarışmacı’ya programda "Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say’ diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?” sorusu yöneltildi.
Yarışmacı, bu soruda joker hakkını kullandı. Seyirci jokerini seçen yarışmacı, seyircilerin yüzde 95’inin ‘B’ şıkkını işaretlediğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yarışmacı, 30 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.