İlkokulda öğrencilere başörtüsü ve takke taktılar

Eğitimcilerin ve vatandaşların gösterdiği tepkilere rağmen ÇEDES projesi okullarda son sürat uygulanmaya devam ediyor.

Öğrencilerin mezar temizlediği, ağıt yaktığı, gerçekleştirilen etkinliklerle camilere götürüldüğü uygulamalara bir yenisi daha eklendi. ÇEDES projesi adı altında ilkokul öğrencilerine okulun mescidinde takke ve başörtüsü taktırıldı.

Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre, Ordu’nun Perşembe ilçesinde 22 Mayıs 2024 tarihinde Kırlı Mahallesi’deki Kırlı İlkolulu’nun yıl sonu için düzenlenen etkinlikte mescit içinde 9-10 yaşlarındaki kız çocuklarının başlarına başörtüsü, erkek çocuklara ise takke taktırıldı.

Okulun içerisinde yer alan mescitte öğrenciler önlerinde rahle ve Kuran, başlarında başörtü ve takkeyle protokolü karşılamak için hazır bekletildi.

PROTOKOL DE YERİNİ ALDI

Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Jandarna Konutanı ve İlçe Emniyet Müdürü de gerçekleştirilen etkinlikte protokolde yerini aldı.