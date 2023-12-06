İlkokullar annesiz kalacak. Milli Eğitim Bakanlığı yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen-veli iletişimini sağlamak için gönüllü olarak görev yapan ancak bazen tartışmalara yol açan ‘sınıf annesi’ uygulamasını yasakladı. Bakanlık, bu uygulamanın mevzuatta yer almadığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İlkokullar annesiz kalacak. Milli Eğitim Bakanlığı yasakladı

NTV'nin haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki okullarda “sınıf annesi” adı altında görevlendirilen velileri resmi bir yazıyla uyardı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen “Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)” başlıklı yazıda, bu velilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.

Yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu vurgulanarak “Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.” ifadeleri kullanıldı.

TEPKİ TOPLUYORDU

Sınıf annelerinin “Öğretmenin önüne geçtiği” eleştirilerine karşılık bazı veliler ve öğretmenler, okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını savunuyordu.

Ancak bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü’nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratması da eleştiriler arasındaydı.

Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündeme gelmişti. “Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım” diyen veliye, öğrencinin “Sınıf annesi sanki dünyanın ağası” diye cevap verdiği video sosyal medyada tepki çekmişti.

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