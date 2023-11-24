İllâ PKK! Bu kafayla nereye varırsınız!

CHP kendisini hiçbir surette Mustafa Kemal Atatürk’ün varisi görmesin. Alâkası yok.

CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel’in bir kadın “sanatçı”nın elini öpmesi çok tartışıldı.

Kadının elini öptüğü için değil. Dikkat ettiyseniz, takdir edilen el edalı öpülüyor. Acaba o hanımın eli sanatından dolayı mı öpüldü, yoksa verdiği mesajlardan dolayı mı?

O hanım aynen şunu diyor: “Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler.”

Türkiye işgalci. Nerede işgalci? Türkiye’de. Evet Türkiye’de işgalci! Nasıl oluyor bu?! ABD’nin uzantısı PKK’nın göz koyduğu bölgede, militanlara operasyon yaptığı için o “sanatçı” hanımın ideolojisine göre işgalci.

Adı Pervin Çakar’mış. (Soyadının başındaki “ç”yi de “ch” yazıyorlar.)

Özgür Beyimiz, Pervin’in elini öpmesinden hiç pişman değilmiş.

Kimse niye o kadının elini öptün diye hesap sormuyor.

O kadın senin yönetmek istediğin ülkeye “işgalci” dediği için halkımız aksülamel gösteriyor.

Daha üç gün önce bir üsteğmenimizin cenazesini kaldırdık. Üsteğmenimizi o kadının temize çıkarmak istediği PKK şehit etti. (Özgür Beyimiz, sadece taziye yayınlamakla yetindi. Namazda yoktu.)

Merak ettim, Özgür Özel, PKK/HEDEP’e yaranmak, güya oylarını çekmek için ta Ankara’dan çıkıp İstanbul’a gelmiş, ama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yanında yok! Bilmiyorum önceden verilmiş bir sözü mü vardı, yoksa desteklediği Özgür Özel’in ta Ankara’dan çıkıp gelmesinin partilerine vereceği zararın kendisinin de bulunmasıyla katlanmasını istemediği için mi?

PKK’nın “P”sinden bahseden kim varsa mutlaka uzak durmalıdır. Hele açık açık Türkiye’yi işgalci gören biri, ne menem sanatçı olursa olsun, yok sayılmalıdır.

Binlerce şehit verdik. Hiç mi yüreğiniz sızlamıyor?!

Türkiye’nin yerini, şartlarını, halkını anlamıyor, ölçemiyorsunuz. İllâ PKK/HEDEP’e yanaşacaksınız. Bu yanaşma oy çekmenin ötesinde mana taşıyor.

Sözüm çok ağır olacak ama, tavrınızla bunu hak ediyorsunuz. Nah oy alırsınız, diyeceğim!

Örneğiniz İsmet İnönü’yü bile devirip CHP’nin başına geçen Bülent Ecevit’se, onun solculuğunun nereye kadar olduğunu, PKK karşısında tavrını, millî birlik hakkında düşüncelerini, geçmişinde adı konmamış “Turancı” tavrını -bu tavır 1990’dan sonra komünist rejimler çöküp Türk devletleri ortaya çıkınca fiilî harekete dönüştü- hiç aklınıza getirdiniz mi? CHP’nin oylarını yüzde 42’ye kadar çıkarmasının altında yatan saikleri bir düşünün Özgür Bey! Hangi dönemlerde oy artırdı ve başbakanlık koltuğuna oturdu? (Hem de beş defa!)

Özgür Özel, başından beri PKK’ya, miadını doldurmuş komünizme, yıkıcılığa açık sola oynadı. Sosyal demokrat bir solculuk desek, Avrupa’da anlaşılan manada bir solculuk desek, hiçbir itirazımız olamaz. Elbette politik arenada yerleri olacaktır.

Sürekli “sol” diyenler, solun halkımızda nasıl anlaşıldığını çok iyi bilmeleri gerekir. Bunu defalarca yazdık. Yakında “sağ-sol” kavramlarına yine gireceğim, En az yüzde 90 halkımız için “sol”un nasıl anlaşıldığını bu kalemden bir daha okuyacaksınız.

Sizin o hanımı sanatı için dinlemeye gittiğinizi hiçbir surette düşünmüyorum; “yandaşlık” gösterisiydi tavrınız.

PKK/HEDEP oylarını kazanacağız, derken diğer tarafta kaybedeceğiz oyları aklınıza bir getirseniz...

Özgür Bey! Eğer itirazınız varsa, buyurun, köşem sizin.