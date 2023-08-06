İlteriş Vakfı, Macaristan'da Turan Kurultayı'na katıldı

Atalar günü olarak da bilinen ve her yıl Macaristan'da gerçekleştirilen Turan Kurultayı'na tüm dünyadan Türk topluluklar katılım gösterdi. Orta Asya'dan, Kafkaslardan, Balkanlardan da katılımın olduğu kurultayda Türkiye'yi İlteriş Vakfı temsil etti.

Turan Kurultayıyla Türk kültürünün tüm renkleri Avrupa`ya taşınırken, katılımcıların konaklaması için Otağlar kuruldu. Atlı göçebe kültürünün yaşatılabilmesi ve Türk kültürünün unutulmaması adına her yıl düzenlenen kurultay sayesinde birçok Türk bir araya geldi.

Kurultaya Türkiye`nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Rusya federasyonu dahilindeki bölgelerde yaşayan Türkler katıldı.

Kurultay, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. Ok atma gösterileri ve el sanatları sergileri düzenlendi. Atlı gösterilerde Türk milletlerinin bayrakları açıldı.

Türkiye'yi İlteriş Vakfı'nın temsil ettiği kurultayda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, ''burada olmak, tüm Türkleri bir arada görmek, Türk kültürünün izlerine şahit olmak gurur verici. Kültürümüz kimliğimizdir. Hedefimiz bellidir: Er ya da daha er Turan'' ifadelerini kullandı.