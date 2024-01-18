İltihabı tedavi eden ot ortaya çıktı

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlerin önemi büyük. Bu besinlerden biri de peygamber çiçeği otu. Bu otun iltihaplı ve göz hastalıklarına karşı faydalı olduğu belirtildi.

İLTİHAPLANMA NEDİR?

İltihaplanma, bağışıklık sisteminin vücudun zarar görmesini önlemek için verdiği bir reaksiyondur. İltihaplanma, vücudun iyileşmesinde önemli bir rol oynar.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Peygamber çiçeği otunun hem çiçekleri hem de yaprakları faydalıdır.

Bu bitkinin gölgede kurutulmuş çiçek ve yaprakları kaynatılarak çay yapılabilir.

Bunun yanında, banyo suyuna eklenerek cilt sağlığı ve rahatlamak için de kullanılabilir.