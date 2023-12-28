İltihaplı yaraları iyileştiren ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
İltihaplı yaraları iyileştiren ot ortaya çıktı
İltihaplı yaraları iyileşmesini hızlandırmasıyla bilinen kabakulak otu dikkatlerden kaçmadı.

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetmeye devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de kabakulak otu olması dikkat çekti.

Kabakulak otu; İltihaplı yaraların iyileşmesini hızlandırmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

İLTİHAPLI YARA NEDİR?

İltihaplı yara, genel olarak vücudumuzu çevreleyen derinin şekil bütünlüğü olarak hasar görmesi sonucu deri kısmında bütünlük olarak parçalanması ve tahrip görmesi sonucu oluşan yaralar olduğu bildirildi.

KABAKULAK OTU NASIL KULLANILIR?

Âdet zorluğunda âdet söktürmek, idrar zorluğunda idrar söktürmek için, 10-15 gram bir litre suda kaynatıldıktan sonra sabah ve akşam birer bardak içilmesi tavsiye edildi.

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