İlyas Salman'dan Erdoğan'a çok sert tür tepkisi

Usta oyuncu İlyas Salman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var” sözlerine, sosyal medyadan tepki gösterdi.

İlyas Salman'dan Erdoğan'a çok sert tür tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde söylediği 'Alevi ve tür' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya paylaşımında, ‘Alevi’ başlıklı video paylaşan ve ilk defa oy kullanacak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Ya sana kim dedi 'Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var?" demişti.

İLYAS SALMAN: TÜRÜMÜZ BELLİ OLSUN

Erdoğan'a bir tepki de usta sanatçı ve TKP İstanbul milletvekili adayı İlyas Salman'dan geldi.

Kişisel Twitter hesabından söz konusu haberi alıntılayan Salman, "Sayın Cumhurbaşbakanımız arzu ederse hekimler gönderip kafatası ölçülerimizi aldırsın, türümüz belli olsun" ifadelerini kullandı.

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