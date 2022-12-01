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İlyas Salman’ın yargılandığı davada karar çıktı

Türk milletini aşağıladığı iddiası ile 2 yıla kadar hapsi istenen Oyuncu İlyas Salman, beraat etti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:25
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İlyas Salman’ın yargılandığı davada beraat etti

İlyas Salman’ın yargılandığı davada karar çıktı
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54. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya İlyas Salman katılmadı. Duruşmada İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay tarihinde davaya konu olan videoda Türk milletine yönelik ‘Akılsız halk’ şeklindeki söylemi nedeniyle İlyas Salman’ın ‘Türk Milletini Alenen Aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Duruşmada söz verilen İlyas Salman’ın avukatı, “Müvekkilimin açıklamaları düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. İfadeleri diğer vatandaşlara göre daha sert olabilir. Kendisi sevilen bir sanatçıdır. Beraatını talep ederiz” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirterek, İlyas Salman’ın beraatine karar verdi.

“SANATÇI YAPISI GEREĞİ MUHALİFTİR” DEMİŞTİ

Salman, ilk duruşma bitiminin ardından basın mensuplarına şu açıklamayı yapmıştı:

“Ben muhalif bir sanatçı olarak görevimi yaptım. Görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin, onun eleştirisini yapar. Alkışına kulak asmaz”

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Salman’ın 25 Ocak 2021’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürülüyor. İddianamede İlyas Salman’ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

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