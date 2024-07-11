İmaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

"Kurtlar Vadisi", "Hanımın Çiftliği", "Benim Annem Bir Melek", "Masumlar", "Merhamet" ve "Kızıl Goncalar" gibi birçok popüler projede rol alan Özgü Namal, dizisinin sezon finalinin ardından yeni bir film projesine adım attı.

İlker Çatak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Sarı Zarflar" filminde yer alacak olan Özgü Namal, bu yeni rolü için imajını yeniledi. Uzun ve siyah saçlarını kısacık kestirip sarıya boyayan ünlü oyuncunun bu yeni görünümü, hayranlarını oldukça şaşırttı.

Özgü Namal'ın bu son hali karşısında hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Tanıyamadım", "Çok yakışmış", "Bambaşka biri olmuş" gibi ifadelerle beğenilerini dile getirdiler.

Berlin'de gerçekleştirilen çekimlerde Namal'a, İpek Bilgin, Tansu Biçer ve Leyla Cabas gibi değerli oyuncular eşlik ediyor.

İŞTE YENİ İMAJI...

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Tam adı Melahat Özgü Namal olan sanatçı, özellikle "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Elif Eylül" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

28 Aralık 1978'de İstanbul'da doğan Namal, Selanik kökenli bir annenin ve Makedonya kökenli bir babanın kızı olarak dünyaya gelmişti.

Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlamıştı.

Kariyerine Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla başlayan Namal, "Beşibiryerde" dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiş ve "Kerem" adlı sinema filmiyle beyazperdeye adım atmıştı.

"Kurtlar Vadisi"nde elde ettiği popülerlikten sonra "Hanımın Çiftliği" ve "Merhamet" gibi dizilerde başrol oynamış, "Mutluluk" filmiyle de önemli ödüller kazanmıştı.

2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlenen ve iki çocuk annesi olan Namal, eşinin 2020 yılında vefat etmesinin ardından oyunculuğa ara vermiş ve Muğla Köyceğiz'deki evinden ayrılarak İzmir'e yerleşmişti.

2023 yılı itibarıyla "Kızıl Goncalar" adlı dizide "Meryem Tezel" karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştü.

1.64 metre boyunda ve Oğlak burcu olan Namal, sinema ve tiyatro tutkusu yanı sıra fotoğrafçılıkla da ilgilenmekte.