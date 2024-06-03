İmalat göstergesi eşik değerin altında

Kaynak: Haber Merkezi
İmalat göstergesi eşik değerin altında

Mayıs ayında Türk imalat sektörünün karşılaştığı zorlu talep ortamı, toplam yeni siparişlerde ve ihracatta yavaşlamanın sürmesine neden oldu.

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Nisan 2024 dönemi sonuçları yayımlandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeyi ifade ettiği anket sonuçları kapsamında, nisan ayında 49,3 olarak gerçekleşen manşet PMI, mayısta 48,4’e inerek üst üste ikinci ay eşik değer 50,0’nin altında açıklandı. Son veriler sektörün faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın pozitif olmakla beraber 2024 başından beri en görünür seviyede gerçekleştiğini ifade etti.

Firmalar özellikle yeni siparişlerde keskin bir azalma yaşandığını ve düşüşün ocak ayından beri en yüksek oranda olduğunu aktardı.

Ankete katılım sağlayanlar, siparişlerdeki yavaşlamanın büyük oranda zorlu talep koşullarından olduğunu ve bazı müşterilerin yüksek fiyatlardan olumsuz etkilendiğini söyledi. Bu faktörler, yeni ihracat siparişlerinin üst üste 11ay yavaşlamasında da etkili faktör oldu.

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