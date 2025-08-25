İmam babanın en acı görevi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İmam babanın en acı görevi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Kur’an Kursu öğreticisi Ali Esen, Manisa’nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Esen’in cenaze namazını ise babası emekli imam hatip Adem Esen kıldırdı.

Salihli’de 2014-2017 yılları arasında Zafer Hafızlık Kur’an Kursu’nda öğretici olarak görev yapan ve yüzlerce hafız yetiştiren, Üsküdar Müftülüğü Cennet Kur’an Kursu’nda görev yapan Ali Esen (56), Bursa'daki kazada hayatını kaybetti.

Cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam ettiCenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti

Esen'in cenazesi, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Hamidiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

aw524650-02.jpg

Cenaze namazını ise Esen'in emekli imam hatip olan babası Adem Esen kıldırdı.
Esen’in cenaze namazına İlçe Müftüsü Ali Çebi’nin yanı sıra yakınları ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

Son Haberler
Araç sayısına göre sigorta primleri değişiyor! Yeni genelge yayımlandı
Araç sayısına göre sigorta primleri değişiyor! Yeni genelge yayımlandı
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor
Elazığ’da park halindeki pikap yandı
Elazığ’da park halindeki pikap yandı
Edson Alvarez kendisini ikna eden Fenerbahçeliyi açıkladı
Edson Alvarez kendisini ikna eden Fenerbahçeliyi açıkladı
Güller ve Günahlar dizisinde geri sayım başladı
Güller ve Günahlar dizisinde geri sayım başladı