Şimdi de bir imam Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef gösterdi. Oğuzhan Uğur imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi

Cuma hutbesi esnasında kaydedilen görüntüde bir cami hocası, deprem bölgelerinde yaptığı işlerle toplumun takdirini toplayan Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'i hedef gösterdi.

Görüntülerde, Uğur ve Levent'in depremzedelere yaptıkları 500'er bin liralık yardımın küçümsendiği de duyuldu. Cami hocası tarafından ikiliye "500 bin liralık adamsınız" dendiği ortaya çıktı.

Cami cemaatine seslenen imam, "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur 500 milyar bağışladı. İşte 500 milyarlık adamsınız, yapacağınız hepsi bu. Kusura bakma Haluk Levent, ben de bugün 500 milyarı bağışlarım'' şeklinde konuştu.

OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT

Uğur ise sosyal medya hesabından cami imamına şu yanıtı verdi:

Hocam neden 500 bin TL bağışladım biliyor musun? Çünkü en çok izlenen programım Mevzular’ın da gelirleri bağışlanıyordu depremden evvel. Kanalın bir yıllık gelirini de Şehit ve Gazi ailelerine bağışlamıştım öncesinde. Bu yüzden 500 bin TL. Olsaydı da fazlasını verseydim. Kusura bakma.

İKİLİ HEDEF GÖSTERİLİYOR

AHBAP Başkanı sanatçı Haluk Levent ve Babala TV'nin sahibi müzisyen Oğuzhan Uğur, hedef gösterilmeye devam ediyor. İki büyük depremlerde, afet bölgesine yardım ulaştırarak bağış toplayan ikili, son olarak 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasına da ayrı ayrı 500'er bin lira bağışladıklarını açıklamıştı. Ancak iktidarın deprem öncesi ve sonrasındaki tutumu eleştirilirken sivil dayanışmanın çığ gibi büyümesi iktidar kanadını rahatsız etti. İkili çeşitli grup, kişisel ve siyasal liderlerin hedef tahtasına oturdu.

Bahçeli de ikiliyi hedef göstermişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Başkaları gibi şov peşinde değiliz, istismar peşinde değiliz. "Milliyetçi Hareket Partisi nerede?" diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim; biz her yerdeyiz" dedi.

İsim vermeden Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u eleştiren Bahçeli, "Devletin yapamadığı ne vardır da 'ahbap'çılar, 'babala'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" diye konuştu.