İmam Hatiplere çocuk gelişimi bölümü

Programın müfredatında, çocuk gelişimi ve eğitimi konularının yanı sıra "din eğitimi" ve "İslam'da çocuk eğitimi" dersleri bulunacak. Halihazırda meslek liselerinde "çocuk gelişimi ve eğitimi" alanı mevcut olup, bu alanda mezun olanların iş bulma imkanları sınırlı olduğu için atanamadıkları biliniyor.

Konu hakkında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Eğitim-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Gül İnce, çocuk gelişimi programlarının Anadolu meslek liselerinde bulunduğunu belirterek “Bu ülkede mesleki ve teknik anadolu liselerinde yeteri kadar ‘çocuk gelişimi ve eğitimi’ programı varken imam hatip gibi başlıca amacı dini eğitim olan okullarda neden bu alan açılmıştır? Karar yazısında ‘ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda programa eklenmiştir’ deniliyor. Bu ihtiyaç ve beklentiler kararda açıklanmamıştır. Bu ihtiyaçlar nelerdir?” dedi.