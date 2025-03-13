İmam tüm mahallenin veresiye borcunu kapattı. Bakkalla pazarlık yaptı

Düzenleme: Kaynak: Bizim Yaka
İmam tüm mahallenin veresiye borcunu kapattı. Bakkalla pazarlık yaptı

Aldıkları 3 kuruş maaşla ay sonunu getiremeyen ve mahalle bakkalından veresiyeye ürün alarak geçinmeye çabalayan dar gelirliler borçlarını ödeyemez duruma geldi. Hayırsever cami imamı ile arkadaşları tüm mahallenin borçlarını ödedi.

Kocaeli’de bir cami imamı, mahalle bakkalının veresiye defterindeki tüm borçları kapatarak dar gelirli ailelere umut oldu. İyiliğin gücünü hatırlatan bu hareket, mahallede sevinç yarattı.

Kocaeli Başiskele’de Barbaros Camii imamı ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Kadir Çelikiz, Ramazan ayının manevi atmosferinde mahalle bakkalının veresiye defterindeki tüm borçları kapattı. Hayırseverlerle bir araya gelen imam, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmanın huzurunu yaşadı.

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2025 yılı Ramazan ayı teması “İyilik Ayı Ramazan” kapsamında harekete geçen Çelikiz, bakkalla görüşerek veresiye defterini satın aldı. Borçları öderken kimseyi rencide etmemek için isimlerin gizli tutulduğunu belirten imam, “Amacımız, zor durumda olan komşularımıza destek olmak ve topluma iyilik bilincini aşılamak” dedi.

BAKKALLA PAZARLIK YAPTI

Defterde yıllardır ödenemeyen borçların biriktiğini fark eden Çelikiz, bakkal sahibiyle pazarlık yaparak defteri daha uygun fiyata satın aldı. Onlarca ailenin borcunu sildiklerini belirten imam, “Pandemi döneminden beri bu fikri düşünüyordum. Nihayet hayata geçirebilmek beni çok mutlu etti” diye konuştu.

Borçlarının ödendiğini öğrenen mahalle sakinleri gözyaşlarıyla teşekkür etti. Bakkal sahibi ise bu anlamlı hareket karşısında duygulandığını belirtti. Çelikiz, “İnşallah bu hareket daha fazla insanı iyiliğe teşvik eder” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

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