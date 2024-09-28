İmama tabureyle saldıran adamı cemaat vantilatörle püskürttü

Bir camide sabah namazı kıldırdığı esnada bir kişi, ön saflardaki vatandaşların arasından plastik tabureyle imamın kafasına vurdu.

İkinci darbe sonrası şahsa tepki gösteren imama, bir darbe daha indirmek için harekete geçen saldırgana, cami cemaati müdahale etti. Bir vatandaş saldırgana kendi oturduğu tabureyle vururken bir diğer vatandaş ise vantilatör ile saldırgana vurdu.

Cemaatin ihbarıyla camiye gelen polis ekipleri saldırgan şahsı gözaltına aldı.

Saldırganın kimliği henüz belli olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırının nedeni bilinmediği, imamın olayda hafif yaralandığı belirtildi.