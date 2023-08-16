İmamdan hükümete enflasyon tepkisi: Bugün asgari ücret geçim midir?

Daha önceki vaazleri ile dikkat çeken Şanlıurfa’da din adamı Aziz Kutluay’ın oğlu imam Mehmet Emin Kutluay yine gündeme geldi.

Paylaşımlarıyla sosyal medyada sürekli konuşulan imam Kutluay’ın şimdi de enflasyonla ilgili vaazı viral oldu.

Emin Kutluay'ın hızla yayılan videoda cemaate ”Bir ev kirasının 10 bin lirayı bulduğu bu ülkede asgari ücret geçim midir, size soruyorum” şeklinde seslendiği duyuluyor.

Devamında ise Kutluay “Maaşı 100 bin, maaşı 70 bin olanlar fakir fukaranın maaşını belirliyor” diyor.

İmam Kutluay, Rahmet Damlası Derneği ile Şanlıurfa Aşevi başkanlıkları görevlerini sürdürmenin yanı sıra gönüllü vaizlik yapıyor.

YALAKALIK VAADİ GÜNDEM OLMUŞTU

Geçen yıl Kutluay’ın ‘yalakalık’ üzerine verdiği vaaz sosyal medyayı sallamıştı.

Kutluay şöyle demişti:

Yabancılar yalaka, Şanlıurfalılar ‘Yellehçi’ der. Urfalıların bu mana dolu kelimesi kibarca yağcı diye söylense anlamını yitirdi. Bunlara yellehçi diyeceksiniz. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar. Oğlunu kızını işe koymak için birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi. Ağamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi.