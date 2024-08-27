İmamlar okullarda ders verecek

MEB tarafından açıklanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” müfredatı kamuoyu, eğitimciler ve muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen yeni eğitim öğretim döneminde programa konularak okullarda uygulanmaya başlayacak.

Yeni müfredat hakkında açıklama yapan, Eğitim-İş Sendikası Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Gözütok’un ifadelerine göre imamların da okullarda ‘Adabımuaşeret’ dersi verebileceği ifade edildi. Gözütok ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine gösterilecek olan ”İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi” dersinin içeriğine ilişkin rapor hazırladı.

Gösterilecek olan derste izlencenin içerisinde “Türkiye’nin gelirine oranla dünyada en çok yardım faaliyeti yürüten ülkelerden biri olduğu, yardıma muhtaç birçok insana ev sahipliği yaptığı örneklerle desteklenerek vurgulanır” ifadesi üzerinde yorumlamada bulunan Gözütok hükümetin yanlış politikalarını 10 yaşındaki çocuklara onaylatmayı amaçladıklarını belirtti.

“İMAMLAR DERS VERECEK”

Geçtiğimiz hafta Diyanet tarafından camilerde okutulan hutbede “Çocukların Adabımuaşeret dersini” seçmeleri için şu ifadeleri kullandığı görülmüştü:

“Geliniz, Allah Resûlü (s.a.s)’in öğrettiği âdâb-ı muâşeret kurallarını hayatımızın her alanına hâkim kılmanın gayretinde olalım. Eğitim-öğretim müfredatında yer alan Âdâb-ı Muâşeret, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini çocuklarımızın seçmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Gösterelim ki, Rabbimiz, Peygamberimiz, ailemiz ve çevremiz bizden razı olsun. Dünyamız huzur ve mutlulukla dolsun. Ahiretimiz cennet olsun.”

Prof. Dr. Dilek Gözütok dikkat çeken bu hutbenin ardından okullarda imamların ders vermeye hazırlandığını şu yorum ile belirtti:

“Galiba MEB okullara atadığı/atayacağı imamlara (manevi danışmanlara) ders hazırlıyor. MEB bu dersle konu alanı sosuyla din öğretmektedir. Bu derslerin okullara atanan imamlar tarafından okutulacağı anlaşılmaktadır.”