İmamlar okullarda ders verecek

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
İmamlar okullarda ders verecek

Son yılların en çok eleştirilen bakanlıklarının başında olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” müfredatı sonrasında, Eğitim İş Sendikası Bilim Kurulu üyesinden imamların da okullara atanacağı ve ders vereceği yorumu yapıldı.

MEB tarafından açıklanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” müfredatı kamuoyu, eğitimciler ve muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen yeni eğitim öğretim döneminde programa konularak okullarda uygulanmaya başlayacak.

Yeni müfredat hakkında açıklama yapan, Eğitim-İş Sendikası Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Gözütok’un ifadelerine göre imamların da okullarda ‘Adabımuaşeret’ dersi verebileceği ifade edildi. Gözütok ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine gösterilecek olan ”İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi” dersinin içeriğine ilişkin rapor hazırladı.

images-1.jpeg

Gösterilecek olan derste izlencenin içerisinde “Türkiye’nin gelirine oranla dünyada en çok yardım faaliyeti yürüten ülkelerden biri olduğu, yardıma muhtaç birçok insana ev sahipliği yaptığı örneklerle desteklenerek vurgulanır” ifadesi üzerinde yorumlamada bulunan Gözütok hükümetin yanlış politikalarını 10 yaşındaki çocuklara onaylatmayı amaçladıklarını belirtti.

“İMAMLAR DERS VERECEK”

Geçtiğimiz hafta Diyanet tarafından camilerde okutulan hutbede “Çocukların Adabımuaşeret dersini” seçmeleri için şu ifadeleri kullandığı görülmüştü:

“Geliniz, Allah Resûlü (s.a.s)’in öğrettiği âdâb-ı muâşeret kurallarını hayatımızın her alanına hâkim kılmanın gayretinde olalım. Eğitim-öğretim müfredatında yer alan Âdâb-ı Muâşeret, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini çocuklarımızın seçmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Gösterelim ki, Rabbimiz, Peygamberimiz, ailemiz ve çevremiz bizden razı olsun. Dünyamız huzur ve mutlulukla dolsun. Ahiretimiz cennet olsun.”

Prof. Dr. Dilek Gözütok dikkat çeken bu hutbenin ardından okullarda imamların ders vermeye hazırlandığını şu yorum ile belirtti:

“Galiba MEB okullara atadığı/atayacağı imamlara (manevi danışmanlara) ders hazırlıyor. MEB bu dersle konu alanı sosuyla din öğretmektedir. Bu derslerin okullara atanan imamlar tarafından okutulacağı anlaşılmaktadır.”

images-2.jpeg

Son Haberler
Türkeş AKP’yi yerden yere vurdu! Osman Kavala’yı öve öve bitiremedi Gündem
Türkeş AKP’yi yerden yere vurdu! Osman Kavala’yı öve öve bitiremedi
Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı Spor
Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı
Dikkat! Çürük diş mezarınızı kazabilir Sağlık
Dikkat! Çürük diş mezarınızı kazabilir
Muazzez Ersoy sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafetiyle şaşırttı Magazin
Muazzez Ersoy sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafetiyle şaşırttı
Bolu'da otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Bolu'da otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 2 yaralı
İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı Dünya
İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı