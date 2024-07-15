İmamoğlu 15 Temmuz'la ilgili darbecilerin önünü açanlar hesap vermedi dedi

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu 15 Temmuz'la ilgili darbecilerin önünü açanlar hesap vermedi dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Şehitleri anma programında “Darbeciler bir virüs gibi devletin içerisine yayıldı. Darbecilerin önünü açanlar yeterince hesap vermedi” diyerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Şehitleri anma programında önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminden yeterince ders çıkartılmadığı vurgusu yaptı. 15 Temmuz'un Türkiye'nin en kara günlerinden biri olduğunu belirten İmamoğlu “Bu kara ve acı günde belki de en kanlı noktalarından birisi tam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuzun önünde yaşanmıştır" dedi.

"YETERİNCE HESAP VERMEDİLER"

İmamoğlu “Bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden ders çıkartmak asli sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim. Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan koşulların oluşmasında etkili olanlar darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gereken özeleştiriyi yapmadıkları ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili yeterince milletimize yeterince hesap vermediklerini düşünmekteyim.” İfadelerini kullandı.

"BİR VİRÜS GİBİ YAYILDI"

Devamında İmamoğlu “15 Temmuz bir anda ortaya çıkmadı onlarca yılın ürünüdür. Dolayısıyla o onlarca yıla geri dönerek bu koşullar nasıl oluştu, memleketimiz böyle utanç verici acı bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi yayıldığını hepimiz biliyoruz". şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ’UN YILDÖNÜMÜ

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en karanlık ve hain gecelerinden birini yaşadı. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, milletin iradesiyle bastırıldı. Hain darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi.

klkjl.jpg

900.webp

899.webp

Son Haberler
Akıllı telefon pazarının lideri belli oldu Teknoloji
Akıllı telefon pazarının lideri belli oldu
Emekli maaşlarında Avrupa sonuncusuyuz Ekonomi
Emekli maaşlarında Avrupa sonuncusuyuz
Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın Gündem
Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın
Ağzında sigarayla kasadan 6 bin lira çaldı Yaşam
Ağzında sigarayla kasadan 6 bin lira çaldı
Irmağa giren 14 yaşındaki çocuk öldü Yerel Haberler
Irmağa giren 14 yaşındaki çocuk öldü
Fenerbahçe forması giyemeden transfer oldu Spor
Fenerbahçe forması giyemeden transfer oldu
Feyyaz Uçar'dan Immobile iddiası Spor
Feyyaz Uçar'dan Immobile iddiası