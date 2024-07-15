İmamoğlu 15 Temmuz'la ilgili darbecilerin önünü açanlar hesap vermedi dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Şehitleri anma programında önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminden yeterince ders çıkartılmadığı vurgusu yaptı. 15 Temmuz'un Türkiye'nin en kara günlerinden biri olduğunu belirten İmamoğlu “Bu kara ve acı günde belki de en kanlı noktalarından birisi tam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuzun önünde yaşanmıştır" dedi.

"YETERİNCE HESAP VERMEDİLER"

İmamoğlu “Bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden ders çıkartmak asli sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim. Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan koşulların oluşmasında etkili olanlar darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gereken özeleştiriyi yapmadıkları ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili yeterince milletimize yeterince hesap vermediklerini düşünmekteyim.” İfadelerini kullandı.

"BİR VİRÜS GİBİ YAYILDI"

Devamında İmamoğlu “15 Temmuz bir anda ortaya çıkmadı onlarca yılın ürünüdür. Dolayısıyla o onlarca yıla geri dönerek bu koşullar nasıl oluştu, memleketimiz böyle utanç verici acı bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi yayıldığını hepimiz biliyoruz". şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ’UN YILDÖNÜMÜ

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en karanlık ve hain gecelerinden birini yaşadı. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, milletin iradesiyle bastırıldı. Hain darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklikle “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edildi.