İmamoğlu, Ahmak Davası için mahkemeye başvurdu: Darbe girişimidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ahmak Davası' ile ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne duruşmaya katılma dilekçesi verdi. İmamoğlu, başvurusundan sonra adliye önünde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Benim sırtımı yasladığım yer bellidir. Güvendiğim şey önce Allah sonra milletin iradesidir. Sonuna dek demokrasinin gerektirdiği nezaket ve ahlakla yolumuza devam edeceğinin kesin olduğunu duymalarını istiyorum. Demokrasinin önünü açın. Millet İmamoğlu'nu nerede görmek istiyorsa, millet İmamoğlu'nu nereye yakıştırıyorsa. İmamoğlu orada olacaktır. Milletin iradesine kafa tutmayın. Ahmak ifadesini kime ifade ettiğim bellidir."

NE OLMUŞTU?

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu, kasım ayında Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne davet edilmiş ve burada bir konuşma yapmıştı. Bu etkinlik sonrası, dönemin Türkiye İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İmamoğlu'nu hedef alarak "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

İmamoğlu ise Soylu'ya, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesine atıfta bulunarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" diye karşılık vermişti. Bu sözlerin ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri hakarete uğradıklarını öne sürerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

SİYASİ YASAK İSTENİYOR

Başsavcılık, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden bir iddianame hazırlamıştı.

Davanın ilk duruşmasında, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verdi. Dava, şu anda İstinaf Mahkemesi’nde, Yargıtay’ın bir alt kademesinde incelenmeye devam ediyor.

Muhalefetin büyük tepkisine neden olan mahkeme hükmünün ardından gerekçeli karar da açıklandı. 17 sayfalık gerekçeli kararda, "Yapılan yargılamada, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm deliller toplanmış ve birlikte değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, sanığın suç tarihinde "tamda işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri ile kurul halinde çalışan ve kamu görevi yapan; Yüksek Seçim Kurulu Üyelerine karşı yapmış oldukları görevden dolayı, ahmak demek sureti ile hakaret ettiği, sabit görülerek, sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, meydana gelen zararının ağırlığı, sanığın yargılama sürecindeki davranışları, tüm dosya içeriği birlikte değerlendirilerek sanığın yukarıda belirtilen gerekçeler ile aşağıdaki şekilde cezalandırılması cihetine gidilmiştir" ifadeleri yer almıştı