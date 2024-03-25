İmamoğlu başına gelen en ilginç olayı anlattı. 'Nasıl oldu bilmiyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mynet'in sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Başka bir siyasetçi ile aranızda yaşanan en ilginç olay neydi?" sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı olayı anlatan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Başka bir siyasi ile yaşadığım en ilginç olay... Açıkçası bu dönem içerisinde herhalde sarayda misafir edildiğimizde sandalyenin kırılması olayı, ne diyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafir ettiği ortamda sandalyem kırılmıştı ya da nasıl kırıldı bilmiyorum o kadar sandalyede, bilemiyorum. Sanırım ondan sonra beni bir daha davet etmeme ile ilgili kararının altında bu mahcubiyet mi yatıyor acaba?

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında Saray'da 29 belediye başkanıyla bir araya gelmişti. Söz konusu görüşmede İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin ayağı kırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken tüm belediye başkanları daha önceden hazırlanmış üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu sandalyelerden ayağa kalkmışlardı. Erdoğan’dan sonra yerlerine oturan başkanlardan Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin ayağı kırımıştı ve İmamoğlu yere düşmüştü.

“İKİNCİ KEZ OTURDUĞUMDA DAHA SAĞLAM OTURURUM”

Gülüşmeler arasında Erdoğan devreye girmiş ve “Biz bir şey yapmadık sen sandalyeyi kırdın. Parasını ödemen lazım bakın bu israfa girer.” demişti. Gülüşmelerden sonra İmamoğlu yeni getirilen sandalyeye otururken bu sözlere “İkinci kez oturduğumda daha sağlam otururum” diyerek karşılık vermişti.