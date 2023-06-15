İmamoğlu cephesinden kritik açıklama geldi. ‘Asla bu adımı atmayacağız’

28 Mayıs’ın ardından yoğun tartışmaların yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP), partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu üçüncü defa görüştü.



"İNCE’NİN YOLUNU TERCİH ETMEYECEĞİNDEN HEPİMİZ EMİNİZ"

Diken’in haberine göre, İmamoğlu’na yakın kaynaklar, İmamoğlu’nun bir konuda netlik sahibi olduğunu belirterek, şunları dedi: “Ekrem İmamoğlu’nun imza toplamak gibi bir niyeti yok. Delege süreci devam ediyor, burada elbette çalışma olacaktır. Ancak kendisinin Sayın Muharrem İnce’nin yolunu tercih etmeyeceğinden hepimiz eminiz. Bir biçimde bir yol bulunacağına inanıyor, Ekrem başkan, İnce’nin yolunu seçmez. Partisinin içinde yol bulur, formüller çıkar ve uzlaşı olur. Zaten görüşme de olumlu geçmiş gibi görünüyor.”



KILIÇDAROĞLU’NUN FORMÜLÜ

CHP Genel Merkezi kaynakları ise Kılıçdaroğlu’nun görüşmenin içeriğine dair ayrıntıları yalnızca birkaç kurmayıyla paylaştığını söyledi. Kaynaklara göre Kılıçdaroğlu “herkesin mutlu olacağı bir formül” bulmayı amaçlıyor ve bunun için görüşmelerin sürmesi bekleniyor.



İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından İmamoğlu’na yakın isimler, İBB başkanının Kılıçdaroğlu’na bir kez daha önerilerini aktardığını söyledi.



İMAMOĞLU’NUN “AKP” TESPİTİ

Buna göre İmamoğlu, İstanbul seçimleri nedeniyle duyduğu endişeleri Kılıçdaroğlu’na maddeler halinde aktardı. Bunun başında seçmende ve tabanda “hayal kırıklıkları olduğu” ve bunun giderilmesinin 2024’teki yerel seçim öncesinde “değişim” ile mümkün olacağını vurguladı.



İmamoğlu, AKP’nin özellikle İstanbul özelinde “yeni bir oyun” kurduğuna dair tespitlerini de Kılıçdaroğlu ile paylaştı. İttifak konusuyla birlikte farklı seçmen gruplarının etkilenmesi için iktidar kanadının hareketlerine dair tespitler de masaya yatırıldı.



“SİYASİ YASAKLA BİRLEŞEBİLECEK OLASI YANLIŞ KARAR”

İmamoğlu’na yakın kaynaklar, İBB başkanının “herhangi bir makam dillendirmediğini, formüller üzerinde çalışılmasının ve bunun için gerekli ortamın yaratılmasının önemini vurguladığını” aktardı.



Öte yandan siyasi yasak konusundaki endişelerin de ele alındığını, İmamoğlu’nun olasılıkların CHP’yi de “doğrudan etkileyeceğini” vurguladığı öğrenildi. Kaynaklar “Olası yanlış bir karar siyasi yasakla birleşir ise bunun siyasi faturası, seçim yenilgisi kadar ağır olur.” dedi.



İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, İmamoğlu’na “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret” suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası vermişti. İstinaf mahkemesinde itiraz edilen kararda Yargıtay yolu da açık. Ceza onanırsa İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.



‘KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU’NUN İBB BAŞKANI OLARAK KALMASINI İSTİYOR’

İmamoğlu’nun önerilerini ve tespitlerini dinleyen Kılıçdaroğlu’nun da kendi cephesinden değerlendirdiği, tarafların “bir daha görüşmek üzere” ayrıldığı öğrenildi.



Görüşme sonrası İmamoğlu cephesinde “Kılıçdaroğlu, belediye başkanlığını sürdürmesini istiyor” izleniminin ağır bastı. İmamoğlu’nun ise bu aşamada kararını vermediği, ancak formüller üzerinden yeni görüşmeleri bekleyeceği belirtildi.