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İmamoğlu Cumhur İttifakı'nın kalesinde on binlere seslendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Amasya'da vatandaşlara seslendi. İmamoğlu'nun konuştuğu meydandaki kalabalık dikkat çekti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:49
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İmamoğlu Cumhur İttifakı'nın kalesinde on binlere seslendi

İmamoğlu Cumhur İttifakı'nın kalesinde on binlere seslendi
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Editör: Dilek KILIÇ

Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçimlerine günler kaldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merzifon'un ardından Cumhur İttifakı'nın kalesi Amasya'da vatandaşlara seslendi. 

"14 MAYIS'TA SEÇİMİ KAYBEDEMEYİZ"

Millet İttifakı'nın 13 Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sahada olan İmamoğlu, seçimlerin birinci turda bitmesinin gerektiği mesajını vererek "İşi gücü 'ben' diyen akla 14 Mayıs'ta 'güle güle' dememiz için birliğin gücüne inanacağız. Asla bölünmeyeceğiz. Acelemiz var. Bir gün bile kaybedemeyiz. 14 Mayıs'ta seçimi kaybedemeyiz. Onun için birliğin gücüne inanacağız" sözleriyle dikkat çekti.

Öte yandan halk buluşmasına gelen vatandaşların Ekrem İmamoğlu'na çiçek, nazarlık gibi hediyeler verdiği görüldü.

Açıklamaları çoğu zaman alkışla karşılanan, sevgi selinin yağdığı İmamoğlu; "Nazarlığı kendime aldım. Bu ara evime yolum az düşüyor, çiçeği eşime, Dilek'e götüreceğim" ifadelerini kullandı. 

GENÇLER MALUM PARTİYE ÜYE DEĞİLSENİZ İŞE GİREBİLİYOR MUSUNUZ?

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarını alkışla karşılayan Amasya'daki kalabalıktan video ve fotoğraflar...

 

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