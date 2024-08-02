İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı Adayı' olarak paylaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı Adayı' olarak paylaşıldı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için geçmiş seçimlerden beri sık sık çağrılar yapılıyor.

Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ederek, “Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu'na benzer bir soru yöneltilmişti ve o da, “Sizin gibi basın mensuplarının bu soruyu soracağını biliyordum. Bir önceki seçimden hemen sonra bir başka basın temsilcisine verdiğim cevabı tekrar etmeyeceğim. O da ‘Allah bilir’di. O cevabı bile vermemeyi ilke edindim. İşimin farkındayım, diyerek yanıt vermişti.

Ayrıca, CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak geçmişteki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Yeğin, paylaşımında “Gün ola, devran döne, umut yetişe” sözlerini kullandı.

Bu paylaşım, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

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