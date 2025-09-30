İmamoğlu davasında dikkat çeken şerh!

Hakim, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarının unsurlarının da oluşmadığını kaydederek, beraat kararı verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 16 Temmuz 2025'te karar çıkmıştı.

CHP'den yurt dışı harekatı! İlk adres belli oldu

İmamoğlu hakkında, "terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermek" suçlamasından oy birliğiyle beraat kararı verilmiş, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından ise oy çokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

MUHALEFET ŞERHİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'na, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından verilen cezaya karşı çıkan üye hakim Mehmet Can Kozan, İmamoğlu'nun beyanlarının "kaba söz ve ağır eleştiri" olduğunun altını çizdi.

Ayrıca hakim, bu suçların yasal unsurlarının oluşmadığını kaydederek, beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetti.

İmamoğlu'ndan miting çağrısı. "Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek"

"BERAATİNE DAİR KARAR VERİLMESİ KANAATİNDE OLDUĞUM..."

Üye hakim, muhalefet şerhinde şu ifadelere yer verdi:

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre yargılamaya konu beyanların konuşmanın tamamı ve anlam bütünlüğüne göre değerlendirilmesi gerektiği, bu doğrultuda mahkememizce İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak gelen cevabi yazı ile konuşmanın tamamının dökümünün dosyaya kazandırıldığı, yapılan incelemede beyanların kaba söz ve ağır eleştiri olduğu noktasında duraksamaya yer olmadığı, ancak AİHM, AYM ve Yargıtay içtihatlarında belirtilen kamu görevlisinin katlanma yükümlülüğü, ifade özgürlüğü ve konuşma ve anlam bütünlüğü kriterleri çerçevesinde TCK'nın 125/3-a maddesinde düzenlenen kamu görevlisine hakaret ve TCK'nın 106/1-3. cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçlarının unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla sanığın işbu suçlar yönünden CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca beraatine dair karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun işbu suçlar yönünden mahkumiyetine dair kararına katılmıyorum.