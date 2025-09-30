CHP'den yurt dışı harekatı! İlk adres belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Halk tv
CHP'den yurt dışı harekatı! İlk adres belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, mitinglerine yurt dışında da devam edecek. İlk mitingin adresi belli oldu.

CHP, Özgür Özel liderliğinde yapılan MYK toplantısında alınan kararla yurt dışında da miting yapma kararı aldı.
22. Olağanüstü Kurultay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıda TBMM'nin yeni yasama yılına ilişkin faaliyetler ile devam eden 39. Olağan Kurultay süreci ve dış politika gündemi ele alındı.

CHP'nin kamp programı belli oldu! Sürpriz miting...CHP'nin kamp programı belli oldu! Sürpriz miting...

Genel merkezde yapılan toplantıda yurt dışında miting düzenleme kararı da alındı.

CHP YURT DIŞINDA AÇILIYOR

Kurmaylar ayrıca kurultay tarihinin gelecek hafta pazartesi yapılacak Parti Meclisi toplantısında belirlenebileceğini söyledi. CHP’nin bir yurt dışı mitingler serisi de başlatacağı, bu kapsamda ilk mitingin 12 Ekim’de Brüksel’de ilk mitingin yapılacağı öğrenildi.

Son Haberler
Feridun Düzağaç'tan duygusal paylaşım!
Feridun Düzağaç'tan duygusal paylaşım!
Usta Gazeteci Necati Zincirkıran hayatını kaybetti
Usta Gazeteci Necati Zincirkıran hayatını kaybetti
Katar'dan Trump'a Gazze çıkışı!
Katar'dan Trump'a Gazze çıkışı!
Temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti
Temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti
Real Madrid derbinin sinirini Kazakistan'da çıkardı: Arda Güler yine parladı!
Real Madrid derbinin sinirini Kazakistan'da çıkardı: Arda Güler yine parladı!