Hakkında başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'nde bulunan CHP lideri Özgür Özel, adliye önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Özel'den İmamoğlu'nun ifadesi devam ettiği sırada soruşturmayla ilgili, İmamoğlu ile ilişkilendirilen Hüseyin Gün'ün İngiliz istihbaratıyla çalıştığını söyleyerek 'itirafçı' olduğu yönündeki bilgiye sert çıkış geldi. CHP liderinin "İngilizlerle çalışmaya biz değil, AKP'liler alışıktır." ifadeleri dikkat çekti.

'CASUSLUK SUÇU DİYE BİR ŞEY İCAT ETTİLER'

Özel, soruşturmadaki 3 ana şüpheliden biri olan Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğunu belirterek, aylardır süren soruşturma sürecinin detaylarını şu ifadelerle duyurdu:

"Casusluk suçu diye bir şey icat ettiler. Ben 'İzmir Askerli Casusluk' davasını biliyorum. O günlerde kahraman askerlerin, kişisel namuslarına 'fuhuş', mesleki namuslarına ise 'casus' lekesi sürüyorlardı.

Kavala'ya serbest kaldığı gün casus dediler, casusluktan yargılatıp 'beraat' ettirip, o arada başka dava açıp zamanı öldürdüler. Burada yapılan şey de tamamen mevcut davanın çöktüğünü, atılanların iftira olduğunu itiraf eden bir süreçtir.

'DAHA İLK GÜN İTİRAFÇI OLACAKMIŞ'

Bugün biraz önce yukarıda öğrendik ki hani Necati Özkan ile birlikte bilgileri sızdırdı deyip de Necati Özkan'ın "2019 seçiminden sonra bir kez gördüm, sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık, gitti. Bir daha görmedim" dediği kişi biraz önce itirafçı olmuş.

İngiliz ajanıyım ben demiş itirafçı olarak. Ben, İngiliz istihbaratı ile Suriye'de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan ve İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre Suriye'de hava yapan kişi değilim. Bunları yapmaya biz değil, AKP'liler alışıktır.

İtirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum Hüseyin Gün... 4 Temmuz'da tutuklanmış. Silivri'de dururken alınmış Ankara Sincan'a götürülmüş. Aylarca Ankara'da tutulmuş ve kendisiyle birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş, burada sorgulanmış ve daha ilk gün itirafçı olacakmış. Buradan açık açık söylüyoruz, bizim arkadaşlarımıza burada attıkları suç güya 'İstanbul Senin' uygulaması ile toplanan veriler, hepimizin kişisel verileriymiş ve yabancı devletlerin eline geçmiş.

'HAKAN FİDAN TÜM DOSYALARI ÇALDIRMIŞ'

8 bakanlıktan Hakan Fidan tüm dosyaları çaldırmış. Türkiye'nin tüm bilgileri çalınmış. Hakan Fidan, MİT'teki tüm bilgileri çaldırmış! Hüseyin Gün, İngiliz ajanıyım diye itirafta bulunmuş. Bize sorulacak her soruyu önce Erdoğan’a ve bakanlarına soracaksınız. Zalimler kaybedecek, biz kazanacağız.

Özgür Özel'in açıklamalarından diğer önemli başlıklar şöyle:

-Bugün bu adliyede çalışanlar, görev yapan polisler, buraya gelenler... Burada tarih yazanlara helal olsun.

-Birileri bu huzuru seçimde uğradıkları hezimet yüzünden çok gördüler.

-Bu meydandakilerde yıllar sonra partilerini birinci parti yaptılar. İmamoğlu 4 sefer Erdoğan'ı yendi. Bunu hazmedemediler. O gün bugün huzurumuz yoktur. Huzura ermek için evde tek başına oturmak çare değil. Bunun tek yolu var. Onu da bu meydan biliyor. Birlikte direnmek....

-İmamoğlu gözaltına alındığında darbeyi görmüştük. 7 gün 7 gece tüm engellenmelere rağmen Saraçhane'ye gidenler bir tarih yazdılar. Bugün İBB'de kayyum yoksa, İmamoğlu cumhurbaşkanlığına yürüyorsa bu Saraçhane'nin sayesindedir.

"DİPLOMA VE YOLSUZLUK GERİ TEPTİ"

-Bugün İmamoğlu'na atılan iftira yüzünden buradayız. Diploma ve yolsuzluk geri tepti. Son çare casus demeye kalktılar, yazıklar olsun.

-Bu baskı sürdükçe haysiyetimizi ezdirmeden mücadele edeceğiz. İstanbul'u buraya bekliyoruz. Burada direniyoruz. Gelin bizimle birlikte olun.

-Yayını engelleyip, Yeni Şafak yazarını kayyum diye atanlara yazıklar olsun.

-İçerideki yeni suçlama şimdiye kadar attıkları iftiralara ortalama vatandaşın aklına yatmadığı için...

-Yapılanın bir algı operasyonu olduğunu dosta, düşmana gösterelim. "Yazdık iddianameyi verdik diyorlar" panik içindeler. "Bunları birbirine bağlayamayız" diyorlar.

-500 sayfalık iddianame çöp oldu.

"BAŞSAVCI 'ÇARESİZİM' DİYOR"

-Başsavcı "çaresizim" diyor. Diyor ki "Olur mu adama aptapot dedirttik. Yazacaksınız iddianameyi" diyor. Mahkeme kuvvetle ihtimalle yargılamaları tutuksuz yapacak.

AK Trollere verilen talimat 'Ekrem seçimlere kadar içeriden çıkamaz', 'Ekrem benimle yarışamaz'...

-Suç yok. Bunu görünce yeni suç ilan etmeye kalktılar. 'Casusluk' suçu diye bir şey ilan ettiler.

-Ben askerlere açılan 'casusluk' davalarını da biliyorum. Çıkıp 'ben kefilim' dedim. O davalar çöktü.

"İNGİLİZLERLE ÇALIŞMAYA BİZ DEĞİL, AKP'LİLER ALIŞIKTIR"

-Ekrem başkanla ilişkilendirmeye çalıştıkları isim 'itirafçıyım' demiş. İngilizlerle çalışmaya biz değil, AKP'liler alışıktır. 4 Temmuz'da tutuklanmış, aylarca Ankara'da tutulmuş, burada sorgulanmış daha ilk gün itirafçı olacakmış.

-Be Allah'ın adamları gidin de dosyalara bakın.

"HAKAN FİDAN TÜM DOSYALARI ÇALDIRMIŞ"

-8 bakanlıktan Hakan Fidan tüm dosyaları çaldırmış. Türkiye'nin tüm bilgileri çalınmış. Hakan Fidan, MİT'teki tüm bilgileri çaldırmış! Hüseyin Gün, İngiliz ajanıyım diye itirafta bulunmuş. Bize sorulacak her soruyu önce Erdoğan’a ve bakanlarına soracaksınız. Zalimler kaybedecek, biz kazanacağız.

"HÜSEYİN GÜN" KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlatılan "casusluk" soruşturmasında "birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu" söylenen Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'a "talimat verir vasıfta görüşmelerinin tespit edildiği" öne sürülmüştü.