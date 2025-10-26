Ekrem İmamoğlu bugün saat 11.00’de ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. İmamoğlu hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade işlemi sona erdi. İfade üç saat sürdü.

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun ifade işlemlerinin tamamlandığı haberi alır almaz, Eskişehir'den yola çıktı. Özel, tekrar Çağlayan Adliyesi'ne gidecek.

CHP lideri Özgür Özel, sabah saatlerinde İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve büyük oğlu Selim İmamoğlu da destek için adliye gelmişti.

İMAMOĞLU'NUN İLK SÖZLERİ

İmamoğlu'nun ifade vermeye başladığını duyuran Halktv'yi CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan düzeltti. Akdoğan, İmamoğlu'nun ifade vermeye henüz başlamadığını "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı! Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kendisine ilettiğini aktardı.

İMAMOĞLU İFADE VERMEYE BAŞLADI

İmamoğlu 16:26 itibariyle ifade vermeye başladı. İmamoğlu'nun ifade işlemi üç saat sonra sona erdi.

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısına yanıt veren yüzlerce vatandaş polis ablukasına rağmen adliye önünde ellerinde pankartlarla 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganları attı.

TAKKELİ VATANDAŞ: MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ

Takkeli bir vatandaşın da Çağlayan Adliyesi’nin önünde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı görüldü.

İmamoğlu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan!" diyerek duruma sert çıkmıştı.

CHP lideri Özgür Özel de 'casusluk' soruşturmasının başlatıldığı Cuma günü (24 Ekim 2025) "Yolsuzluk dediler şimdi de utanmadan casusluk diyorlar" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

SEÇİM ARACININ ÖNÜ KESİLDİ

Öte yandan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, partiye ait ses sisteminin bulunduğu seçim otobüsüyle dün akşam Çağlayan Adliyesi önünden geçmeye çalışırken, güzergaha bir sivil aracın kasıtlı olarak park edildiğini iddia ededek sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulunmuştu.

"BU KANUNSUZ EMRİ VEREN KİM?"

Polislere seslenen Akdoğan, “Yasa dışı bir iş yapıyorsunuz, trafiği kapattınız, İstanbul halkını mağdur ediyorsunuz. Bu arabanın burada durması için hiçbir gerekçe yok” demişti.