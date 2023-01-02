İmamoğlu davasının eski hakimine 'sen ceza ver biz istinaf mahkemesini çözdük' denmiş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldığı davayla ilgili yeni bilgileri paylaştı.

Terkoğlu, büyükşehir belediye başkanına iki yılın üzerinde ceza verilmesi telkinini kabul etmeyince davadan alınan ve başka bir şehre 'sürgün edilen' hakim Hüseyin Zengin'le ilgili detayı anlattı.

Terkoğlu, “Peki HSK müfettişleri, hakim Hüseyin Zengin’e sorsa Zengin ne diyecekti? İşte hakim Zengin’e yakın bir kaynağa bunu sordum. Meğer Zengin, hakkında inceleme yapılacağını öngörerek süreci anlatmaya hazırlanmış.” İfadelerini kullandı.

Devamında Terkoğlu “Söyleyecekleri arasında bir ifade dikkatimi çekti” diyerek şöyle yazdı:

'Anadolu Adliyesi Başsavcısı İ.U. bana, Ekrem İmamoğlu’na ceza verirsen biz istinaf mahkemesini de çözdük. Tüm istinafların başkanı M.B. cezayı onatacak. Yargıtay sürecini de çözmek için çalışıyoruz. Yani senin kararın üst mahkemelerde de onaylanacağı için sorun yaşamayacaksın.'

“Hani, İmamoğlu’nun ahmak davası İstinaf’a gidiyor, birileri 'Orada bozulur herhalde' diyor ya... “ diye yazan Terkoğlu, "Hüseyin Zengin’e yapılan telkine bakarsanız sadece yerel mahkeme değil, yukarısı da ayarlanmış! İmamoğlu’na ceza isteyen savcı Furkan Okudan’a, cezadan sonra terfi gibi bir görev verilmesi, ayarlama işini neredeyse gözümüze sokuyor. (...)" diye belirtti.

İMMAOĞLU DAVASI

Ekrem İmamoğlu'na "kurul halinde çalışan YSK'ya hakaret etti" iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştu. Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hâkimi Hüseyin Zengin, Haziran 2022'de, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle, tayin zamanına 2,5 yıl daha varken Samsun'a sürülmüştü.

Öte yandan İmamoğlu hakkında ''YSK üyelerine hakaret'' iddiasıyla hakkında açılan davanın dördüncü duruşması İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Görülen davada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında TCK'nin "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti. Eğer karar temyizde kesinleşirse Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığından alınacak. Karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.