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İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın hakimi Mehdi Komşul’un, 2015’te Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Cihan Çakıcı’nın davasına da baktığı öne sürüldü.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 05:38
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İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış

İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın dünkü duruşması görüldü. Mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak kararı verdi.

Diken'in haberine göre; hapis cezası ve siyasi yasak kararı veren hakim Mehdi Komşul, 30 Kasım 2012’de yayınlanan HSK kararnamesiyle Üsküdar hâkimiyken İstanbul Anadolu 11’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne atandı. Kararnamelere göre Komşul, Mart 2016’ya kadar burada görev yaptıktan sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine getirildi.

Komşul’un Anadolu Adliyesi’ne ne zaman döndüğüne dair bir kararname görünmüyor, ancak haberlerde Ekim 2020’de bu mahkemede yargılamalara katıldığı görülüyor. HSK kararnamelerinde Komşul’un, Ağustos 2022’ye gelindiğinde İstanbul Anadolu 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nden İstanbul Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne getirildiği görülüyor.

Kararnamelerdeki zaman çizelgesine göre hakim Komşul, Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Cihan Çakıcı’nın İstanbul Kadıköy’de arabasıyla çarptığı kişinin ölümüne neden olması nedeniyle yargılandığı davaya da baktı. Çakıcı, tutuklu yargılanırken 30 Eylül 2015’teki ilk duruşmada ‘delillerin toplanmış olması ve raporun mahkemeye geliş süresinin uzun olabileceği’ gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Hakim Komşul’un Çakıcı’yı yargıladığı devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı’nın haberine de yansımış. 21 Nisan 2016 tarihli habere göre, Komşul olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti.

Çakıcı’nın davası, Mayıs 2017’de karara bağlandı. Aynı mahkeme, Çakıcı’ya önce 3 yıl 4 ay hapis cezası vermiş, bu ceza sonra mahkemenin Çakıcı’nın ‘sosyal ilişkileri, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını’ dikkate alması nedeniyle 24 bin 300 lira adli para cezasına çevirmişti. Para cezasının 24 taksitle ödenmesine hükmedilmişti.

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