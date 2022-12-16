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  • İmamoğlu davasının hakim ve savcısı ile ilgili habere erişim engeli kararı: AKP'lilerle yakınlıkları ortaya çıkmıştı

İmamoğlu davasının hakim ve savcısı ile ilgili habere erişim engeli kararı: AKP'lilerle yakınlıkları ortaya çıkmıştı

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bakan savcının AKP'li belediye başkanının yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili habere erişim engeli getirildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 13:51
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İmamoğlu davasının savcısından ilgili habere erişim engeli kararı

İmamoğlu davasının hakim ve savcısı ile ilgili habere erişim engeli kararı: AKP'lilerle yakınlıkları ortaya çıkmıştı
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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı veren hâkim Mehdi Komşul'un fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmış ve o fotoğraflarda Komşul'un, AKP Sancaktepe İl Yöneticisi ile birlikte poz verdiği görülmüştü.

Pehlivan, davanın savcısı Furkan Okudan'ın da AKP’li Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın yeğeni olduğuna dair fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Fotoğraflarda, Okudan’ın nikâhını Sandıkçı'nın kıydığı dikkatlerden kaçmamıştı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin 14 Aralık 2022 tarihindeki haberindeki paylaşımlarını konu alan "İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı! Hem savcısı hem hâkimi..." başlıklı haberimize İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim yasağı getirildiği ifade edildi.

Karar, dava savcısı Furkan Okudan'ın talebiyle, şahsının "onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici" olduğu gerekçesiyle alındı.

Haber şu şekilde:

Pehlivan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp.

Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş.

Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası."

SAVCI KİM ÇIKTI?

Barış Pehlivan, İmamoğlu'nu suçlayan savcıyla ilgili de dikkat çeken bir bilgi paylaşmıştı. Pehlivan'ın Twitter'dan yayımladığı ikinci mesaja göre, İmamoğlu'na ceza isteyen savcı Furkan Okudan, AKP Canikli Belediye Başkanı'nın yeğeni çıktı.

Ayrıca Savcı Okudan'ın TÜGVA Koordinatörü ile de fotoğrafı var.

YASAK ENGELİNİ BARIŞ PEHLİVAN DUYURDU

Pehlivan, habere yasak geldiğini şu sözlerle duyurdu:

“Bu tweet Savcı Furkan Okudan'ın talebiyle, şahsının "onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici" olduğu gerekçesiyle erişime engellenmiş :)”

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Zehra
16.12.2022 14:47
Erişim engeli koysanız ne olacak gerçekleri görmek isteyen herkes biliyor artık durumu.  
 
bgün
16.12.2022 14:39
Tuz koktu.  
 
aman ha haysiyetinizi koruyun
16.12.2022 14:36
görünen köy uzakta değildir, artık demirden don giydirseniz nafile, kral çıplak oldu bir kere  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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