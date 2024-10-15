İmamoğlu Erdoğan'ı kendi silahıyla vuracak! 'Ahmak Davası'nı derinden etkileyecek resmi belge...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildiği ‘Ahmak Davası’na ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ünlü gazeteci Aytunç Erkin köşe yazısında İmamoğlu’nun yargılandığı hükmün anayasaya aykırı olduğunu, Erdoğan’ın da ifade ettiğini açıkladı.

İMAMOĞLU HANGİ MADDEDEN CEZA ALDI?

Türk Ceza Kanunu 125/3-a ve 5. maddesi üzerinden yargılanan İmamoğlu’nun cezası şu şekilde; “(3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı… (5) Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.”

ŞİRİN: “BİR SÖZDEN ÖTÜRÜ ÜÇ YIL YARGILANMASI ONTOLOJİK SORUN”

İmamoğlu ise ceza aldığı TCK 125/3-a ve 5’in Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürüyor. Mahkemeye bilimsel mütalaa sunan Doç. Tolga Şirin, “Bir kişinin sadece bir ‘söz’ünden ötürü üç yıla yakın hapis cezasına çarptırılabilir olmasını sağlayan bir normda ontolojik bir sorun vardır.” ifadelerini kullandı.

ERKİN: “HÜKMÜN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNU ERDOĞAN’DA SÖYLEMİŞ”

Ünlü gazeteci Aytunç Erkin, Bakanlar Kurulu’nun 24 Şubat 2014 tarihli 2014/5984 sayılı kararıyla 1 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’ TCK md. 125/3’ün ve 299’un değiştirilmesi gerektiğini hatırlattı. Erkin, bu normun, söz konusu hükmün Anayasa’ya aykırılığının resmi kabulü olduğunu belirtirken, ne anlama geldiğini de açıkladı. Erkin, hükmün değişmesi için Erdoğan’ın imza verdiğini söylerken, “Yani görünen o ki bu hükmün Anayasa’ya aykırı olduğunu sadece akademisyenler, uluslararası mahkemeler, STK’lar değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ifade etmiş. İş, artık Anayasa Mahkemesi’ne düşüyor.” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına ilk kez seçilen Ekrem İmamoğlu, 2019 yılının kasım ayında Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne davetli olarak katılmıştı. Orada yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı olarak görevde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İmamoğlu için "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek," ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın." yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Türkiye'deki seçimleri organize eden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) üyeleri hakarete uğradıklarını ve mağdur olduklarını belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı suç duyurusu vermişti. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan İmamoğlu'nun 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep etmişti.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk görüldüğü davada Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verdi. Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülüyor.