İmamoğlu erişim engeli olan Instagram’dan canlı yayın yaptı. 'Bu yanlıştan vazgeçin'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu erişim engeli olan Instagram’dan canlı yayın yaptı. 'Bu yanlıştan vazgeçin'

İmamoğlu, erişim engeli getirilen Instagram uygulamasından canlı yayın açarak kararı sert bir dille eleştirdi. İmamoğlu tepkisinde, "Güçsüz yöneticilerin başvurduğu bir yöntem. Bu yanlıştan vazgeçin" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi.

Erişim engeliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, milyonlarca kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Türkiye’de Instagram’a uygulanan erişim engeli konuşulurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da tartışmaya dahil oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, erişim engeli getirilen Instagram uygulamasından canlı yayın açarak karara tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki göstererek, "Bir şehirle, bir ülkeyle bunu sınırlama şansınız yok. Bugün yapılan kısıtlamayı ne yazık ki sıradan ve anlamsız buluyorum. Güçsüz yöneticilerin başvurduğu bir yöntem. Meseleleri böyle çözemezsiniz. Yarın bu yasaklar farklı uygulamalara evrildiğinde de hesabını veremezsiniz. Bu alanları kendi silahı olarak kullanmalarını üzüntüyle karşıladım" dedi.

İmamoğlu, Instagram’ın bir an önce açılması gerektiğini savunarak, ‘Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir platformun keyfi olarak kapanması kabul edilemez’ dedi.

Bugün Instagram’ın çöktüğü sanılırken gerçek, BTK tarafından Instagram’a erişim engeli getirildiği şeklinde ortaya çıktı.

İBB Başkanı İmamoğlu, eski adıyla Twitter olan X hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi ve ‘Instagram bir an önce açılmalı’ dedi.

İmamoğlu, paylaşımında şu değerlendirmeyi bulundu:

"Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı."

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