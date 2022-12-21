Eşiyle yediği yemeğin görüntülerini yayınlayan gazeteciye İmamoğlu'ndan ilk yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün beraberindeki heyetle Cumhuriyet'i ziyaret etti. Burada gazete yönetimi ve emekçileriyle bir araya elen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte restoranda baş başa yemek yediği anları paylaşan, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’e ilk kez yanıt verdi.

Cumhuriyet'ten Ebru Birçak Edebali'nin haberine göre; Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"ÇOK AHLAKİ DEĞİL"

"Hiç ahlaklı bir paylaşım değil. Tamamen geçen sene başlattıkları 'mobese kültürünün' bir devamı. İnsanların kişisel yaşamlarını deşifre etmek, millete bir şekilde kötüymüş gibi göstermek... Kötü de bir ortamımız da yok zaten şeffaf bir yaşamımız var. Belki de 3-4 ayda bir baş başa yemek yeme fırsatı bulduğum eşimle, baş başa geçirdiğim bu anı bir şekilde çekip oradan anlamlar yüklemek çok ahlaki değil."

"BİZİ ŞAŞIRTAN BİR DURUM DA DEĞİL"

"Ama zaten bizi şaşırtan bir durum da değil. İnsanın yüzünü, tavrını, kalbini hakkını veren kullar da var, Yaradan da var. O tür insanlar bizimle ilgili istedikleri kadar yorum yapsınlar, onu bozamazlar."

NE OLMUŞTU?

Yeni Şafak’ta çalışan Taha Hüseyin Karagöz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda eşi Dilek İmamoğlu ile yemek yediği anlara ilişkin gizli çekilmiş bir videoyu Twitter’da servis etti.

Taha Hüseyin Karagöz, yaptığı paylaşıma, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi” sözlerine atıfla, ‘Rabbi yessir’ notunu düştü. Karagöz bu ifadeyle İmamoğlu’nun içki içmesine dikkat çekmek istedi.