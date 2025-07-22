İmamoğlu, Gürlek davasındaki savunmasını paylaştı

Soruşturmalar kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Davası'nın duruşmasındaki savunmasını paylaştı.

"KAZANIMLARIN SİGORTASI OLMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşım ile savunmasını yayınlayan İmamoğlu, "Türkiye'de barış ve huzurun güçlenmesine katkı sağlayacak her girişimin doğal şekilde aktörü ve koruyucusu oluruz. Ancak, ne zaman koltuğu tehlikeye girse, millete karşı cephe alanların samimiyetini sorgulamak ve milletimizin kazanımlarının sigortası olmaktan da geri durmayız. Bu, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisi olmaktan gelen sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun savunmasından öne çıkan ifadeler ise şöyle:

"Uydurma stratejilerle, akla hayal gelmeyecek, bir kişinin akşamdan sabaha ‘Ben ekonomistim’ dedi diye iki dudağı arasından çıkanı emir telakki ederek, yalan da olsa, yanlış da olsa, kötü de olsa uygulamayı kendine sorumluluk kabul eden bir avuç insanın, muhterisin aklıyla, Türkiye; durdurulamayan, düşürülemeyen enflasyonun, faizin, yoksulluğun cenderesi altında inim inim inliyor ve büyük sıkıntı içerisinde.

Siyasi ikbal ve ihtirası için her şeyi yapabilecek, gözünü kırpmadan bu millete her bedeli ödetecek bir akla karşı bugün burada başka bir mücadelenin içerisindeyiz. Halbuki tanımlı işsizlik yüzde 32’ye ulaşmış…

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin böyle bir tecridi yok. Susturulan, konuşturulmayan, fotoğrafından korkulan, vesikalık fotoğrafından dahi korkulan bir Ekrem İmamoğlu var.

Milletimizin bu süreci kibirle, dışlayarak, samimi olmayan, siyasi menfaati için özellikle kutuplaştırarak yönetme anlayışı içinde olanlara karşı duracağız. Ve şeffaf, kapsayıcı, Türkiye'nin bütünüyle birleştirici tutum ve tavır içinde yönetilmesi konusunda da samimi, hassas çağrımızı her zaman yerine getireceğiz. Ve bunu milletimize duyurmak için en güçlü mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.

Bu yönüyle uygulanacak stratejiden izlenecek yola kadar demokratik, çoğulcu bir katılım sürecinin ortak akılla birlikte çalıştığı bir mekanizmanın karar verdiği eksiksiz bir toplumsal meşruiyetin sağlanması en büyük arzumuzdur.

Ben bu cennet vatanda, bir kişi için tehdidim. Bir kişi için tehdidim."

Savunmanın tamamına bu adresten ulaşılıyor.

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