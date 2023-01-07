7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İmamoğlu güvencesiz çalışmaya isyan etti

Derinleşen yolsuzluğa dikkat çeken İmamoğlu, “Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, emekçileri güvencesiz çalışma koşullarına mahkum etti” dedi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 13:07
Takip Et

İmamoğlu güvencesiz çalışmaya isyan etti

İmamoğlu güvencesiz çalışmaya isyan etti
+
Aa
-

CHP'nin düzenlediği, dijitalleşme ve dijitalleşmenin emek ve çalışma yaşamı üzerindeki etkileri ele alınacağı "Dijital Emek ve Emek 4.0" Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda dijitalleşme ve emek konusunda uzman akademisyenler, sendika temsilcileri ve sivil toplum örgütleri yer aldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomik krize dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Derinleşen yoksulluk emekçileri güvencesiz çalışma koşullarına mahkum etti. “Enstitü İstanbul İSMEK’in müfredatını, geniş çaplı bir yenileme ile gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladık. Zemin İstanbul kurumumuzda, yeni nesil eğitim modellerini odağına alarak yazılımcı ağını güçlendirme, teknoloji alanında farkındalık yaratma, istihdamı hızlandırma gibi amaçlara yönelik ücretsiz eğitimler ve etkinlikleri üst seviyede harekete geçirdik. İBB Veri Laboratuvarını kurduk ve bu veri laboratuvarımızda, veri ve yapay zekâ alanında; kurumların, öğrencilerin ve ilgili uzmanların iş birliği yapmalarını, veri odaklı proje çalışmaları gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz ve bu yönde yoğun bir mesaimiz var.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü iş birliğinde, 6 ilçede Kodlama ve Programlamadan, Mobil Uygulama Geliştirmeye kadar öğrencilere çok çeşitli yetkinlikleri kazandırıyor ve her yıl binlerce çocuğumuzu misafir ediyoruz. Yine oyun sektöründe nitelikli iş gücü üretmeyi hedefleyen bir merkezimizi kurduk ve Haliç kıyısında önemli bir alanı o boyutta teslim ettik. Projelerin sonuçlarını görmeye başladığımızı belirtmek isterim.

Özellikle oyun girişimlerini destekleyecek bu kuluçka merkezimizde programların hayata geçmesi noktasında girişimcilerimizi destekliyoruz. İstanbul’un gelecek planı içerisinde, Atatürk Havalimanı’ndan başlayarak Ayamama Vadisi boyunca kurmuş olduğumuz İBB Veri Laboratuvarı’nı geliştirerek, Başakşehir’de kurulmasını öngördüğümüz Dünya Veri Merkezi’ne kadar olan aksı, Dijital Dönüşüm ve Üretim Havzası olarak planlıyoruz. Tekno-Semt projemizle bu dönüşüm sürecinin yereldeki altyapısını semtlere yayarak sağlayacağız.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
7
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'dan sızan bilgiyi açıkladı: Kim hangi bakanlığı istiyor?
﻿2 ayda 22 bin defa 112’yi arayan kişi bulundu
﻿2 ayda 22 bin defa 112’yi arayan kişi bulundu
﻿2 ayda 22 bin defa 112’yi arayan kişi bulundu
﻿Terör örgütü üyeleri sınırda Hudut Kartallarına yakalandı
﻿Terör örgütü üyeleri sınırda Hudut Kartallarına yakalandı
﻿Terör örgütü üyeleri sınırda Hudut Kartallarına yakalandı
﻿İmamoğlu güvencesiz çalışmaya isyan etti
﻿İmamoğlu güvencesiz çalışmaya isyan etti
﻿İmamoğlu güvencesiz çalışmaya isyan etti
﻿Hapishanedeki kadınlara ücretsiz ped ve çocuk bezi için talimat verildi
﻿Hapishanedeki kadınlara ücretsiz ped ve çocuk bezi için talimat verildi
﻿Hapishanedeki kadınlara ücretsiz ped ve çocuk bezi için talimat verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.