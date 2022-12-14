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  • İmamoğlu'ndan dayanışma çağrısı. Yarın saat 16.00'da Saraçhane'ye davet etti

İmamoğlu'ndan dayanışma çağrısı. Yarın saat 16.00'da Saraçhane'ye davet etti

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ceza sonrası vatandaşları yarın saat 16.00'da Saraçhane'ye davet etti. İmamoğlu, yarınki buluşmaya Altılı Masa'nın liderlerinin de katılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 22:35
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İmamoğlu hakkında verilen ceza sonrası vatandaşları yarın saat 16.00'da Saraçhane'ye davet etti

İmamoğlu'ndan dayanışma çağrısı. Yarın saat 16.00'da Saraçhane'ye davet etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın altı siyasi parti genel başkanının saat 16.00’da Saraçhane’de olacağını duyurdu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda saat 11.30’da başlayan duruşma, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çok sayıda CHP ve İYİ Partili isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

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Asker
14.12.2022 22:50
SENİ SEVİYORUZ GÜZEL İNSAN CUMHUR ORTAKLARI NE YAPARSA YAPSIN TÜRK MİLLETİNİ MİLLET İTİAKINDAN ASLA VAZGECMİYECEKLER.  
 
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