İmamoğlu İBB'nin SGK borcunu ödemek için adım attı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal güvenlik prim borçlarının tahsil edilmesi amacıyla, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilen belediyelere yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verdiği talimatlar kamuoyunda dikkat çekti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) CHP'ye geçiş yapan belediyelerde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) önemli miktarda borç bulunduğu tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine, AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Şahin Usta'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) borçlarını ödemek için yaptığı başvuruyu takdirle karşıladığını ifade etti.

USTA, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu. Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplam bütçesi 500 milyarın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon.

Yani bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık bir borcu ödemek bu belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır, bunun ödenmesi uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış, bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz.

Bu konunun saptırılmaması milletin çıkarları, hizmetin devam ettirilmesi amacıyla SGK yapılandırılmasının, borçların ödenmesinin millete hizmet amaçlı olduğunu vurgulamak istiyorum."